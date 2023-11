Tournoi de Billard Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber, 16 novembre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Chez Camy organise d’abord son tournoi de billard …. Prêt, feu… Partez ! Mais pense à t’inscrire quand même !

On est sûr de passer un bon moment dans ce bar d’ambiance où toutes les générations se retrouvent..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



First, Chez Camy organizes its billiards tournament …. Ready, set… Go! But don’t forget to sign up!

We’re sure you’ll have a great time at this atmospheric bar where all generations come together.

Chez Camy organiza su torneo de billar …. Preparados, listos… ¡Adelante! ¡Pero no olvides apuntarte!

Seguro que te lo pasas en grande en este bar de ambiente donde se reúnen todas las generaciones.

Chez Camy organisiert zuerst sein Billardturnier ….. Fertig, Feuer, … Los geht’s! Aber denk trotzdem daran, dich anzumelden!

Man kann sicher sein, dass man eine gute Zeit in dieser stimmungsvollen Bar verbringt, in der alle Generationen zusammenkommen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Béarn des Gaves