Soirée déguisée Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber, 28 octobre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Encore une bonne soirée à passer Chez Camy. Et cette fois-ci, on y va déguisé ! Ambiance assurée entre amis..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dress-up evening by the letter … M !

So if you want to have a good evening, it’s at Camy’s that you have to spend it ! And in disguise!

Noche de disfraces por la letra … ¡M !

Así que si quieres pasar una buena velada, ¡es en Camy’s donde tienes que pasarla! ¡Y disfrazado!

Ein weiterer schöner Abend, den wir bei Chez Camy verbringen. Und dieses Mal gehen wir verkleidet! Garantierte Stimmung unter Freunden.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Béarn des Gaves