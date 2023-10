Soirée techno minimal Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber, 27 octobre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Chez Camy organise sa soirée pour une soirée 100% Minimal Techno avec DJ Myera qui va mettre le feu toute la nuit..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 01:30:00. .

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Chez Camy is organizing a 100% Minimal Techno evening with DJ Myera, who will be setting the place alight all night long.

Chez Camy organiza una fiesta 100% Minimal Techno con DJ Myera, que hará arder el local durante toda la noche.

Chez Camy organisiert seine Party für einen 100% Minimal Techno-Abend mit DJ Myera, der die ganze Nacht lang für Stimmung sorgen wird.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Béarn des Gaves