Yoga et Brunch Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber, 22 octobre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

10h30-11h30 : pour bien commencer la journée, et si on se faisait une petite séance de Hatha Yoga (10€/personne).

12h-16h : envie de s’offrir un énorme repas comme petit-déjeuner et s’envoyer une énorme sieste dimanche aprèm ? Et en plus dans la joie et la bonne humeur ? C’est toujours possible Chez Camy (sur réservation au 0559384609).

Voici donc un dimanche bien rempli !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:30am-11:30am: to get the day off to a good start, how about a little Hatha Yoga (10€/person).

12pm-4pm: would you like to treat yourself to a huge meal for breakfast, and take a huge nap on Sunday afternoon? And in a good mood too? It’s always possible at Chez Camy (reservation required at 0559384609).

So, here’s to a busy Sunday!

10h30-11h30: para empezar bien el día, un poco de Hatha Yoga (10€/persona).

de 12:00 a 16:00: ¿te apetece desayunar un buen plato y echarte una buena siesta el domingo por la tarde? ¿Y además de buen humor? Siempre es posible en Chez Camy (reserve con antelación en 0559384609).

Así podrás disfrutar de un domingo de lo más animado

10:30-11:30 Uhr: Für einen guten Start in den Tag, wie wäre es mit einer kleinen Hatha-Yoga-Sitzung (10?/Person)?

12h-16h: Lust auf eine riesige Mahlzeit zum Frühstück und ein riesiges Nickerchen am Sonntagnachmittag? Und das auch noch mit Spaß und guter Laune? Das ist bei Chez Camy immer möglich (Reservierung unter 0559384609).

Ein voller Sonntag also!

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Béarn des Gaves