JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT LAURENT 2 route d’Ahéville Racécourt, 16 septembre 2023, Racécourt.

Racécourt,Vosges

Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’Église Saint Laurent

Visite libre de l’église de Racécourt

Ouverture des deux églises celle de Velotte et Tatignécourt et celle de Racécourt, situées sur le parcours des trois terroirs autour de Blaye. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 route d’Ahéville

Racécourt 88270 Vosges Grand Est



European Heritage Days: open house at Saint Laurent church

Unguided tour of Racécourt church

Opening of the churches of Velotte and Tatignécourt and Racécourt, located on the route of the three terroirs around Blaye

Jornadas Europeas del Patrimonio: visita gratuita de la iglesia de Saint Laurent

Visita libre de la iglesia de Racécourt

Apertura de las iglesias de Velotte y Tatignécourt y Racécourt, situadas en la ruta de los tres terruños en torno a Blaye

Europäische Tage des Kulturerbes: Freie Besichtigung der Kirche Saint Laurent

Freie Besichtigung der Kirche von Racécourt

Öffnung der beiden Kirchen von Velotte und Tatignécourt und Racécourt, die auf der Route der drei Terroirs um Blaye liegen

Mise à jour le 2023-08-21 par OT MIRECOURT