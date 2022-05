2 Roues Dans La Ville Chartres, 21 mai 2022, Chartres.

2 Roues Dans La Ville Chartres

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres Eure-et-Loir

0 EUR 0 Totalement gratuit, il est le rendez-vous des amateurs et passionnés de deux-roues motorisés mais pas que. Les vélos, vélos électriques, quads et scooters seront aussi de la partie. Le concept c’est de pouvoir présenter tous ces moyens de mobilité au grand public mais aussi de sensibiliser et démocratiser la pratique du deux-roues motorisé, explique Didier Marchand, président de l’association 100% Passion Moto, organisatrice de l’événement.

2 Roues Dans La Ville accueillera aussi la sécurité routière, la préfecture, la police, la gendarmerie, la Croix-Rouge et les pompiers. Ces stands permettront à tout un chacun de s’informer et d’échanger sur des problématiques autour du deux-roues.

centpourcentpassionmoto.fr

2 Roues Dans La Ville : 5ème édition les 21 et 22 mai prochains

+33 2 37 23 40 00

Chartres

