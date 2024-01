FLUO PARTY ! 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, samedi 3 février 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Qui dit anniversaire, dit cotillons, guirlandes, ballons, accessoires fluos, gâteau et bougies à souffler ! Pour clôturer ce premier week-end de célébration, le Metronum vous convie à une grande après-midi de fête colorée en famille et entre amis pour célébrer comme il se doit le 10 ans du Metronum.

Au programme : le grand retour de 1, 2, 3 Son Live ! une version délirante, dansante – et participative ! – du célèbre jeu de cour de récré (pour petits et grands). Mais aussi d’autres réjouissances à partager : un karaoké live : Krakraoké (qui n’a jamais rêvé de chanter des tubes sur la

scène du Metronum, accompagné d’un groupe live ?), des animations musicales pour les enfants, un DJ set, un gâteau et des friandises à partager…

Une vraie boum d’anniversaire pour faire bouger petits et grands !

Et surtout n’oubliez pas de mettre votre plus beau déguisement et accessoires fluos !

5 EUR.

2 Rond-Point Madame de Mondonville LE METRONUM

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



