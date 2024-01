DOWDELIN (FESTIVAL CUBA HOY) 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, samedi 20 janvier 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Rendez-vous au Métronum pour écouter sur scène Dowdelin, un ovni électro créole !

Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines ! Les 4 artistes explorent avec une virtuosité éclatante le groove de la pop créole. Ils entrechoquent steel drums et percussions, hip-hop et funk dansant, échos de house, vibrations rituelles antillaises, électro… Mélange original et percutant d’une musique faite pour la chaleur des dancefloors

16 EUR.

2 Rond-Point Madame de Mondonville MÉTRONUM

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



