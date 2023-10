GIRLS DON’T CRY FESTIVAL 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Girls Don’t Cry Festival est une fête douce et euphorique, les forces artistiques et activistes s’unissent pour un weekend tendre et joyeux. Un festival assurément éclectique où la musique y est libre. Retrouvez des sonorités planantes, électrisantes, dansantes et captivantes !.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 21:00:00. 0 EUR.

2 Rond-Point Madame de Mondonville LE METRONUM

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



The Girls Don?t Cry Festival is a gentle, euphoric celebration, where artistic and activist forces unite for a tender, joyous weekend. An eclectic festival where the music is free. The sounds are soaring, electrifying, danceable and captivating!

El Festival Girls Don’t Cry es una celebración suave y eufórica en la que fuerzas artísticas y activistas se unen en un fin de semana tierno y alegre. Es un festival ecléctico donde la música es libre. Los sonidos son elevados, electrizantes, bailables y cautivadores

Das Girls Don’t Cry Festival ist ein süßes, euphorisches Fest, bei dem sich künstlerische und aktivistische Kräfte für ein zärtliches und fröhliches Wochenende vereinen. Es ist ein eklektisches Festival, bei dem die Musik frei ist. Erleben Sie schwebende, elektrisierende, tanzende und fesselnde Klänge!

