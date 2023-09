LA GRANDE FÔM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse, 22 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Grande FÔM, c’est quoi ? 15 musiciennes réunies sur scène pour vous présenter une création unique et vous rejouer les meilleurs moments de leurs ouvertures des jams..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . .

2 Rond-Point Madame de Mondonville LE METRONUM

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



What is La Grande FÔM? 15 musicians on stage to present a unique creation and replay the best moments of their jam openings.

¿Qué es La Grande FÔM? 15 músicos sobre el escenario para presentar una creación única y reproducir los mejores momentos de sus jams de apertura.

Was ist La Grande FÔM? 15 Musikerinnen kommen auf der Bühne zusammen, um Ihnen eine einzigartige Kreation zu präsentieren und Ihnen die besten Momente ihrer Jam-Openings vorzuspielen.

Mise à jour le 2023-09-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE