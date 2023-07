Terrain de tennis 2 Quartier les Pessettes Nanchez, 12 juillet 2023, Nanchez.

Nanchez,Jura

Le court de tennis est accessible gratuitement mais uniquement sur réservation La clé du court de tennis est à récupérer à l’accueil du Duchet..

2 Quartier les Pessettes

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The tennis court is accessible free of charge but only by reservation. The key to the tennis court can be picked up at the reception of the Duchet.

La pista de tenis es accesible gratuitamente, pero sólo previa reserva. La llave de la pista de tenis puede recogerse en la recepción del Duchet.

Der Tennisplatz ist kostenlos, aber nur nach Reservierung zugänglich. Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption des Duchet.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX