Location de VTT & VTTAE au Duchet 2 Quartier Les Pessettes Nanchez, 12 juillet 2023, Nanchez.

Nanchez,Jura

Location de VTT/VTC électrique (enfants & adultes) au village vacances le Duchet. Tarifs adultes : à partir de 39€ la journée et 29€ la 1/2 journée..

2 Quartier Les Pessettes

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Electric mountain bike hire (children & adults) at the holiday village le Duchet. Adult rates: from 39€ for a day and 29€ for a half day.

Alquiler de bicicletas eléctricas de montaña (niños y adultos) en el pueblo de vacaciones le Duchet. Tarifas para adultos: desde 39 € al día y 29 € al medio día.

Verleih von elektrischen Mountainbikes/VTCs (Kinder & Erwachsene) im Feriendorf le Duchet. Preise für Erwachsene: ab 39€ pro Tag und 29€ pro ha…

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX