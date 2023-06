Visites guidées par l’Office du Tourisme Pontivy Communauté 2 Quai Niemen – Péniche Duchesse Anne Pontivy, 1 juillet 2023, Pontivy.

Pontivy,Morbihan

Pontivy, la ville aux deux visages. Du duché des Rohan à Napoléonville, traversez les époques en suivant une des visites guidées de l’office de tourisme de Pontivy Communauté..

2 Quai Niemen – Péniche Duchesse Anne

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne



Pontivy, the city with two faces. From the duchy of Rohan to Napoleonville, cross the times by following one of the guided tours of the tourist office of Pontivy Communauté.

Pontivy, la ciudad con dos caras. Del Ducado de Rohan a Napoleonville, atraviese las épocas siguiendo una de las visitas guiadas de la oficina de turismo de Pontivy Communauté.

Pontivy, die Stadt mit den zwei Gesichtern. Vom Herzogtum der Rohans bis hin zu Napoleonville, durchqueren Sie die Epochen bei einer der Führungen des Fremdenverkehrsamtes der Pontivy Communauté.

