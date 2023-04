Balèti enfants 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11)

Balèti enfants 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11), 26 mai 2023, . Balèti enfants Vendredi 26 mai, 10h00 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11) Gratuit Balèti enfants sur le port source : événement Balèti enfants publié sur AgendaTrad 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11) 2, Quai Eric Tabarly, 11370 Leucate, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42414 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:00:00+02:00

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11) Adresse 2, Quai Eric Tabarly, 11370 Leucate, France Age max 110 Lieu Ville 2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11)

2, Quai Eric Tabarly, Leucate (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//