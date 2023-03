COMPLET – Spectacle – Arnaud Tsamère « 2 mariages & 1 enterrement » 2 Quai du Lénigo, 12 mai 2023, Le croisic.

Arnaud Tsamère « 2 mariages & 1 enterrement »

Humour

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question «comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? », on m’a demandé de faire un pitch : Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle de la maturation.

Public adultes. Durée 1h30. Tarif plein : 25 € – Tarif réduit : 20 €.

Les billets sont en vente à l’hôtel de ville (accueil physique uniquement), à l’office du tourisme ou sur place, le jour du spectacle.

Photographies ©Pascal Ito

2 Quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/complet-spectacle-arnaud-tsamere-2-mariages-1-enterrement-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T06:30:00+02:00

