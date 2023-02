Spectacle – Philippe Caubère « Lettres de mon moulin» 2 Quai du Lénigo, 7 avril 2023, Le croisic.

Spectacle – Philippe Caubère « Lettres de mon moulin» Vendredi 7 avril, 20h30 2 Quai du Lénigo

Philippe Caubère « Lettres de mon moulin» Théâtre «Je voudrais toucher et distraire en plongeant le spectateur dans le monde à la fois merveilleux et cruel d’Alphonse Daudet. Il y a quelque ch…

2 Quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic”}]

Philippe Caubère « Lettres de mon moulin»

Théâtre

«Je voudrais toucher et distraire en plongeant le spectateur dans le monde à la fois merveilleux et cruel d’Alphonse Daudet. Il y a quelque chose de très romantique chez lui et je voudrais que ce monde soit restitué et incarné comme si l’on entrait dans un film. Je vais jouer treize de ces histoires -réparties en deux spectacles- où j’incarnerai aussi bien le narrateur, Alphonse Daudet lui-même, que tous ses personnages, de la chèvre de Monsieur Seguin au loup, du curé du Cucugnan au Bon Dieu en personne…! Par ce spectacle j’affirme une nouvelle fois ma passion et ma vocation pour le théâtre populaire pour lequel ces textes, burlesques ou graves, semblent écrits. Et je les jouerai pour que tout le monde, petits et grands, puisse s’en amuser autant que s’en émouvoir.» Philippe Caubère

Public adultes. Durée 1h40. Tarif plein : 25 € – Tarif réduit : 20 €.

Les billets sont en vente à l’hôtel de ville (accueil physique uniquement), à l’office de tourisme du Croisic ou sur place, le jour du spectacle.

Plus simple, plus rapide, consultez la liste de nos spectacles et achetez vos billets directement sur notre site en ligne.

Photographies ©Arnaud Jerocki



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-08T06:30:00+02:00