Françoise Thyrion (d’origine bruxelloise) et Michel Valmer (d’origine nanto-croisicaise), artistes tous deux, racontent et chantent le pourquoi et le comment de leur rencontre affective, littéraire et théâtrale, et ce de Bruxelles jusqu’au Croisic, à travers des textes et chants de poètes qu’ils ont présentés au public (Louis Aragon, Barbara, Jacques Brel, Paul Eluard, …).

Public adultes. Durée 1h10. Tarif plein : 10 € – Tarif réduit : 5 €.

Les billets sont en vente à l’hôtel de ville (accueil physique uniquement), à l’office de tourisme du Croisic ou sur place, le jour du spectacle.

