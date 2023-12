Café Maritime du Caen Yacht Club : Pêcher sous l’Occupation, une histoire de gens de mer en temps de guerre 2 quai de la Londe Caen, 14 décembre 2023 18:30, Caen.

Caen,Calvados

Fin juin 1940, l’armée allemande investit le village côtier de Port-en-Bessin. En quelques semaines réquisition de navires, contraintes et interdits frappent l’activité maritime du lieu. Durant les quatre années de l’Occupation le quotidien des pêcheurs de Port-en-Bessin et celui de toute la communauté des gens de mer doit s’adapter aux nouvelles règles.

Retracer la période de l’Occupation, au jour le jour, n’est pas chose aisée, et ce d’autant moins dans les petits ports. Entre archives françaises des autorités maritimes sous Vichy, archives allemandes de l’administration locale et souvenirs des anciens marins, Marie-Pierre Labonne parvient à retracer une histoire au quotidien des gens de mer dans le petit port normand de Port-en-Bessin. Marie-Pierre Labonne, enseignante et chercheuse spécialisée dans l’histoire de la mer effectuera cette présentation, suivie d’un temps de question avec le public.

Un pot suivra cette présentation, pour lequel il vous sera demandé une participation de 3 €..

2023-12-14 18:30:00 fin : 2023-12-14 20:00:00. .

2 quai de la Londe Caen Yacht Club

Caen 14000 Calvados Normandie



At the end of June 1940, the German army invaded the coastal village of Port-en-Bessin. In just a few weeks, ship requisitions, restrictions and prohibitions hit the local maritime activity. During the four years of the Occupation, the daily lives of Port-en-Bessin?s fishermen and the entire seafaring community had to adapt to the new rules.

Tracing the day-to-day events of the Occupation is no easy task, especially in small ports. Combining French archives from the maritime authorities under Vichy, German archives from the local administration and the memories of former sailors, Marie-Pierre Labonne succeeds in tracing the day-to-day history of the seafarers in the small Normandy port of Port-en-Bessin. Marie-Pierre Labonne, a teacher and researcher specializing in the history of the sea, will give this presentation, followed by a question and answer session with the audience.

A drink will follow the presentation, for which you will be asked to contribute 3?

A finales de junio de 1940, el ejército alemán invade la localidad costera de Port-en-Bessin. En pocas semanas se requisaron los barcos y se restringió y prohibió la actividad marítima. Durante los cuatro años que duró la ocupación, la vida cotidiana de los pescadores de Port-en-Bessin y de toda la comunidad marinera tuvo que adaptarse a las nuevas normas.

Rastrear los acontecimientos cotidianos de la Ocupación no es tarea fácil, sobre todo en los puertos pequeños. Combinando los archivos franceses de las autoridades marítimas bajo Vichy, los archivos alemanes de la administración local y los recuerdos de antiguos marineros, Marie-Pierre Labonne consigue trazar el día a día de la vida de los marinos en el pequeño puerto normando de Port-en-Bessin. Marie-Pierre Labonne, profesora e investigadora especializada en historia del mar, ofrecerá esta presentación, seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el público.

Tras la presentación se servirá una copa, para la que se pedirá una contribución de 3 euros.

Ende Juni 1940 besetzte die deutsche Armee das Küstendorf Port-en-Bessin. Innerhalb weniger Wochen wurden die Schiffe beschlagnahmt und die maritimen Aktivitäten des Ortes mit Auflagen und Verboten belegt. Während der vierjährigen Besatzungszeit musste sich der Alltag der Fischer von Port-en-Bessin und der gesamten Gemeinschaft der Seeleute an die neuen Regeln anpassen.

Es ist nicht einfach, die Besatzungszeit Tag für Tag nachzuvollziehen, vor allem nicht in kleinen Häfen. Zwischen den französischen Archiven der Seefahrtsbehörden unter Vichy, den deutschen Archiven der lokalen Verwaltung und den Erinnerungen ehemaliger Seeleute gelingt es Marie-Pierre Labonne, eine alltägliche Geschichte der Seeleute in dem kleinen normannischen Hafen Port-en-Bessin nachzuzeichnen. Marie-Pierre Labonne, eine Lehrerin und Forscherin, die sich auf die Geschichte des Meeres spezialisiert hat, wird diesen Vortrag halten, gefolgt von einer Fragezeit mit dem Publikum.

Im Anschluss an die Präsentation findet ein Umtrunk statt, für den ein Unkostenbeitrag von 3 ? erhoben wird.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer