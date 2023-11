Café Maritime du Caen Yacht Club : L’histoire du capitaine Ernest Ybert. 2 quai de la Londe Caen, 30 novembre 2023, Caen.

L’histoire d’un capitaine au long cours normand, Ernest Ybert.

Ernest Ybert (1881-1951), né à Regnéville-sur-Mer (Manche), a navigué sur des trois et quatre-mâts puis sur des vapeurs, alors qu’il était capitaine au long cours. Il parcourt les océans, reliant l’Australie, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles et parfois le Chili. Il fait le récit de ces aventures dans ses mémoires écrits en 1945. Sa petite-fille, Léonor Treby, historienne a vérifié les faits qu’il relate avant de publier en 2022 ses écrits dans Toutes voiles hautes ! Vies de marins du commerce. 1850-1950. Ce café maritime sera l’occasion de revenir sur quelques-uns des voyages du capitaine Ybert, passant plusieurs fois le cap Horn, parfois avec grande difficulté, et survivant également à des torpillages. Il décrit avec verve les comportements des marins du bord, ainsi que ceux des propriétaires de yachts de belle plaisance qu’il commande en fin de carrière.

Léonor Treby, historienne, reviendra sur le parcours du capitaine au long cours Ernest Ybert puis échangera ensuite avec les participants à ce café maritime.

Un pot suivra cette présentation, pour lequel il vous sera demandé une participation de 3 €..

Caen 14000 Calvados Normandie



The story of Ernest Ybert, an ocean-going captain from Normandy.

Ernest Ybert (1881-1951), born in Regnéville-sur-Mer (Manche), sailed on three- and four-masted ships, then on steamers, as a long-haul captain. He sailed the oceans, linking Australia, New Caledonia, the West Indies and sometimes Chile. He recounted these adventures in his memoirs, written in 1945. His granddaughter, historian Léonor Treby, verified the facts he recounted before publishing his writings in Toutes voiles hautes! Vies de marins du commerce. 1850-1950. This maritime café will provide an opportunity to revisit some of Captain Ybert?s voyages, which included several passages around Cape Horn, sometimes with great difficulty, as well as surviving torpedo attacks. He describes with verve the behavior of the sailors on board, as well as that of the owners of the luxury yachts he commanded at the end of his career.

Historian Léonor Treby will look back at the career of Captain Ernest Ybert, and then share her views with participants in this maritime café.

A drink will follow the presentation, for which you will be asked to contribute 3?

La historia de Ernest Ybert, capitán oceánico de Normandía.

Ernest Ybert (1881-1951), nacido en Regnéville-sur-Mer (Mancha), navegó en barcos de tres y cuatro mástiles y luego en vapores como capitán de larga distancia. Recorrió los océanos, uniendo Australia, Nueva Caledonia, las Antillas y a veces Chile. Relató estas aventuras en sus memorias, escritas en 1945. Su nieta, Léonor Treby, historiadora, verificó los hechos que relataba antes de publicar sus escritos en ¡Toutes voiles hautes ! Vies de marins du commerce. 1850-1950. Este café marítimo será la ocasión de rememorar algunos de los viajes del capitán Ybert, durante los cuales dobló varias veces el Cabo de Hornos, a veces con grandes dificultades, y también sobrevivió a ataques con torpedos. Describe con brío el comportamiento de los marineros a bordo, así como el de los propietarios de los yates de lujo que comandó al final de su carrera.

Léonor Treby, historiador, repasará la carrera del capitán oceánico Ernest Ybert, y a continuación conversará con los participantes en este café marítimo.

Tras esta presentación se ofrecerá una copa, para la que se pedirá una contribución de 3?

Die Geschichte des normannischen Langstreckenkapitäns Ernest Ybert.

Ernest Ybert (1881-1951), geboren in Regnéville-sur-Mer (Manche), fuhr als Kapitän auf Langstreckenschiffen auf Drei- und Viermastern und später auf Dampfern. Er durchquerte die Ozeane und verband Australien, Neukaledonien, die Antillen und manchmal auch Chile. Seine Abenteuer beschreibt er in seinen Memoiren, die er 1945 schrieb. Seine Enkelin, die Historikerin Léonor Treby, überprüfte die Fakten, die er berichtete, bevor sie 2022 seine Aufzeichnungen in Toutes voiles hautes! Vies de marins du commerce (Leben von Handelsmatrosen). 1850-1950. Dieses Café Maritime bietet die Gelegenheit, auf einige der Reisen von Kapitän Ybert einzugehen, der mehrmals Kap Hoorn umsegelte, manchmal unter großen Schwierigkeiten, und auch Torpedotreffer überlebte. Er beschreibt mit Verve die Verhaltensweisen der Seeleute an Bord sowie der Besitzer der Luxusyachten, die er am Ende seiner Karriere befehligte.

Die Historikerin Léonor Treby wird auf den Werdegang des Kapitäns Ernest Ybert eingehen und anschließend mit den Teilnehmern des Café Maritime diskutieren.

Im Anschluss an die Präsentation findet ein Umtrunk statt, für den ein Unkostenbeitrag von 3 ? erhoben wird.

