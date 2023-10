Café Maritime du Caen Yacht Club : Les voiliers de grandes croisière 2 quai de la Londe Caen, 19 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

En 2003, Stéphan Constance et Xavier Desmarest ont créé à Cherbourg le chantier ALLURES YACHTING, avec l’idée innovante de proposer des voiliers de grande croisière en aluminium, dont le pont et le roof seraient, eux, en composite. Le succès a été tel qu’ils ont été amenés à successivement intégrer d’autres chantiers ou fournisseurs et créer ainsi le groupe GRAND LARGE YACHTING. Aujourd’hui fort de plus de 1 000 collaborateurs répartis sur huit sites de production en France, le groupe est leader mondial de la construction de voiliers de grande croisière. Ses cinq chantiers spécialisés (ALLURES YACHTING, GARCIA YACHTS, OUTREMER, GUNBOAT et RM YACHTS) offrent un large choix de bateaux, monocoques ou multicoques, en aluminium, en composite, en carbone ou en bois époxy, tous construits selon les standards les plus élevés. Les ALLURES et les GARCIA sont produits en Normandie.

Cyrille Corlay, directeur général adjoint des marques Allures et Garcia présentera ces deux chantiers et les particularités des voiliers de grandes croisière, puis échangera ensuite avec les participants à ce café maritime.

Un pot suivra cette présentation, pour lequel il vous sera demandé une participation de 3 €..

2023-10-19 18:30:00 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

2 quai de la Londe Caen Yacht Club

Caen 14000 Calvados Normandie



In 2003, Stéphan Constance and Xavier Desmarest created the ALLURES YACHTING shipyard in Cherbourg, with the innovative idea of offering aluminum blue-water cruising yachts with composite decks and roofs. Such was their success that they successively integrated other shipyards and suppliers, creating the GRAND LARGE YACHTING group. Today, with over 1,000 employees at eight production sites in France, the group is the world leader in the construction of blue-water cruising yachts. Its five specialized shipyards (ALLURES YACHTING, GARCIA YACHTS, OUTREMER, GUNBOAT and RM YACHTS) offer a wide choice of boats, monohulls or multihulls, in aluminum, composite, carbon or epoxy wood, all built to the highest standards. The ALLURES and GARCIA are produced in Normandy.

Cyrille Corlay, deputy general manager of the Allures and Garcia brands, will present these two shipyards and the particularities of long-cruising yachts, then exchange views with participants in this maritime café.

A drink will follow the presentation, for which you will be asked to contribute 3?

En 2003, Stéphan Constance y Xavier Desmarest crearon ALLURES YACHTING en Cherburgo, con la idea innovadora de ofrecer yates de crucero oceánico de aluminio con cubiertas y techos de composite. Tal fue su éxito que les llevó a integrar sucesivamente otros astilleros y proveedores, creando así el grupo GRAND LARGE YACHTING. Hoy, con más de 1.000 empleados repartidos en ocho centros de producción en Francia, el grupo es líder mundial en la construcción de veleros oceánicos. Sus cinco astilleros especializados (ALLURES YACHTING, GARCIA YACHTS, OUTREMER, GUNBOAT y RM YACHTS) ofrecen una amplia gama de embarcaciones, monocasco o multicasco, de aluminio, composite, carbono o madera epoxi, todas ellas construidas con los más altos estándares. Los ALLURES y GARCIA se fabrican en Normandía.

Cyrille Corlay, director general adjunto de las marcas Allures y Garcia, presentará estos dos astilleros y las particularidades de los veleros oceánicos, antes de charlar con los participantes en este café marítimo.

Tras la presentación se servirá una copa, para la que se pedirá una contribución de 3?

2003 gründeten Stéphan Constance und Xavier Desmarest in Cherbourg die Werft ALLURES YACHTING mit der innovativen Idee, Segelboote für große Kreuzfahrten aus Aluminium anzubieten, deren Deck und Dach aus Verbundwerkstoffen bestehen sollten. Der Erfolg war so groß, dass sie nach und nach andere Werften und Zulieferer übernahmen und so die Gruppe GRAND LARGE YACHTING gründeten. Heute ist die Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitern an acht Produktionsstandorten in Frankreich weltweit führend im Bau von Hochseesegelbooten. Die fünf spezialisierten Werften (ALLURES YACHTING, GARCIA YACHTS, OUTREMER, GUNBOAT und RM YACHTS) bieten eine große Auswahl an Einrumpf- und Mehrrumpfbooten aus Aluminium, Verbundwerkstoffen, Karbon oder Epoxidholz, die alle nach höchsten Standards gebaut werden. Die ALLURES und die GARCIA werden in der Normandie hergestellt.

Cyrille Corlay, stellvertretender Generaldirektor der Marken Allures und Garcia, wird diese beiden Werften und die Besonderheiten von Langfahrtsegelbooten vorstellen und sich anschließend mit den Teilnehmern dieses maritimen Cafés austauschen.

Im Anschluss an die Präsentation findet ein Umtrunk statt, für den Sie um einen Beitrag von 3 ? gebeten werden.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité