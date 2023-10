Canovélo, A la recherche de l’instant parfait 2 Quai Bérangier de la Blache Crest, 6 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Projection du film de Paul Villecourt

Une aventure de 900km en canoë + vélo pour relier 4 rivières et fleuves.

Ils voulaient célébrer la liberté retrouvée et rien ne s’est passé comme prévu !

Billetterie en ligne : www.canovelo.com.

2023-11-06 20:30:00 fin : 2023-11-06 . EUR.

2 Quai Bérangier de la Blache Cinéma l’Eden

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of Paul Villecourt’s film

A 900km adventure by canoe + bike across 4 rivers.

They wanted to celebrate their new-found freedom, but nothing went according to plan!

Online ticketing: www.canovelo.com

Proyección de la película de Paul Villecourt

Una aventura de 900 km en canoa y bicicleta a través de 4 ríos.

Querían celebrar su nueva libertad, ¡pero nada salió según lo previsto!

Venta de entradas en línea: www.canovelo.com

Vorführung des Films von Paul Villecourt

Ein 900 km langes Abenteuer mit Kanu + Fahrrad, um vier Flüsse zu verbinden.

Sie wollten die wiedergewonnene Freiheit feiern und nichts lief so, wie es sollte!

Online-Ticketing: www.canovelo.com

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans