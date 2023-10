Connaissance du Monde – Armenie 2 quai Béranger de la Blache Crest, 11 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Du rêve à la réalité

Nicolas PERNOT



Couchée au pied du mythique mont Ararat, dans le Petit Caucase,l’Arménie regorge de richesses historiques, spirituelles et naturelles inestimables..

2 quai Béranger de la Blache Cinéma L’éden

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From dream to reality

Nicolas PERNOT



Lying at the foot of the mythical Mount Ararat in the Lesser Caucasus, Armenia abounds in priceless historical, spiritual and natural treasures.

Del sueño a la realidad

Nicolas PERNOT



Situada a los pies del mítico monte Ararat, en el Cáucaso Menor, Armenia rebosa de tesoros históricos, espirituales y naturales de valor incalculable.

Vom Traum zur Wirklichkeit

Nicolas PERNOT



Armenien liegt am Fuße des mythischen Berges Ararat im Kleinen Kaukasus und ist reich an historischen, spirituellen und natürlichen Reichtümern von unschätzbarem Wert.

