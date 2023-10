Connaissance du Monde – Chili 2 quai Béranger de la Blache Crest, 13 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

La poésie des extrêmes

Anouk ACKER



Des hautes montagnes, deux océans qui se rencontrent au Cap Horn : le Chili..

2 quai Béranger de la Blache Cinéma L’éden

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The poetry of extremes

Anouk ACKER



High mountains, two oceans that meet at Cape Horn: Chile.

La poesía de los extremos

Anouk ACKER



Altas montañas, dos océanos que se encuentran en el Cabo de Hornos: Chile.

Die Poesie der Extreme

Anouk ACKER



Hohe Berge, zwei Ozeane, die sich am Kap Hoorn treffen: Chile.

