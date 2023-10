Connaissance du Monde – Ecosse 2 quai Béranger de la Blache Crest, 9 octobre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Un peuple – deux natures

Vincent HALLEUX



Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger dans une nature grandiose, sauvage, parmi des hommes chaleureux et inventifs..

2023-10-09

2 quai Béranger de la Blache Cinéma L’éden

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One people – two natures

Vincent HALLEUX



To evoke Scotland is to immerse oneself in a grandiose, untamed nature, among warm, inventive people.

Un pueblo, dos naturalezas

Vincent HALLEUX



Pensar en Escocia es sumergirse en una naturaleza grandiosa e indómita, entre gentes cálidas e inventivas.

Ein Volk – zwei Naturen

Vincent HALLEUX



Schottland zu beschreiben bedeutet, in eine großartige, wilde Natur einzutauchen, inmitten von warmherzigen und erfinderischen Menschen.

