VISITE GUIDÉE LE GRAU D’AGDE L’HISTOIRE D’UN AMÉNAGEMENT PORTUAIRE 2 quai Antoine Fonquerle Agde, 7 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

De l’embouchure du Grau d’Agde jusqu’à la Criée, en compagnie d’Arnaud guide-conférencier, venez déambuler et découvrir l’histoire de ce lieu unique où les patrons pêcheurs et capitaines devaient demander l’entrée au Port d’Agde.

Une découverte de la Criée ainsi qu’une dégustation de leurs produits viendra clôturer cette matinée..

2023-12-07 10:00:00

2 quai Antoine Fonquerle

Agde 34300 Hérault Occitanie



From the mouth of the Grau d?Agde to the fish auction, join Arnaud as he takes you on a stroll through the history of this unique site, where fishermen and captains had to apply for entry to the Port of Agde.

The morning ends with a tour of the fish auction and a tasting of their products.

Desde la desembocadura del Grau d’Agde hasta la subasta de pescado, en compañía de Arnaud, guía y conferenciante, venga a pasear y descubrir la historia de este lugar único en el que pescadores y capitanes tenían que solicitar la entrada en el puerto de Agde.

La mañana terminará con una visita a la subasta de pescado y una degustación de sus productos.

Von der Mündung des Grau d’Agde bis zur Auktionshalle können Sie in Begleitung von Arnaud, einem Fremdenführer und Referenten, durch die Geschichte dieses einzigartigen Ortes schlendern, an dem die Fischermeister und Kapitäne die Einfahrt in den Hafen von Agde beantragen mussten.

Eine Entdeckungstour durch die Auktionshalle und eine Kostprobe ihrer Produkte runden den Vormittag ab.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE