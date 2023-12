Présentation du travail de la nacre 2 quai Anatole France Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Finistère Présentation du travail de la nacre 2 quai Anatole France Audierne, 1 janvier 2024, Audierne. Audierne Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 14:30:00

fin : 2024-12-31 15:00:00 . Un artisanat rare. Nous ne sommes qu’une dizaine en France à travailler cette matière première. L’atelier est intégré à la boutique et me permet, Outre d’y créer des bijoux, mais aussi d’y faire des présentations de mon savoir-faire et du travail de la nacre. Du mardi au samedi à 14h30. Inscription obligatoire. .

2 quai Anatole France

Audierne 29770 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz Détails Catégories d’Évènement: Audierne, Finistère Autres Code postal 29770 Lieu 2 quai Anatole France Adresse 2 quai Anatole France Ville Audierne Departement Finistère Lieu Ville 2 quai Anatole France Audierne Latitude 48.02369 Longitude -4.53993 latitude longitude 48.02369;-4.53993

2 quai Anatole France Audierne Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/