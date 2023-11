LE GRAND NOËL: LA BELLE ECHOPPE 2 Promenade du Bout du Monde Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire LE GRAND NOËL: LA BELLE ECHOPPE 2 Promenade du Bout du Monde Angers, 8 décembre 2023, Angers. Angers,Maine-et-Loire .

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:30:00. EUR.

2 Promenade du Bout du Monde Château d’Angers

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu 2 Promenade du Bout du Monde Adresse 2 Promenade du Bout du Monde Château d'Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 2 Promenade du Bout du Monde Angers latitude longitude 47.47;-0.56

2 Promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/