Début : 2024-01-23

Rendez-vous le mardi 23 janvier au Centre Culturel L'Oasis de Chauny pour assister à la pièce de Théâtre Helen K.

Helen K. raconte le destin fascinant d’une petite fille née en Alabama à la fin du XIXe siècle. À l’âge de dix-huit mois, ayant contracté ce qu’on pense être aujourd’hui une méningite, Helen Keller devient subitement sourde, aveugle et muette. Elle est considérée dès lors comme un petit animal sauvage davantage que comme un être humain. L’histoire se serait arrêtée là sans sa rencontre avec une éducatrice, très jeune elle aussi, qui allait parvenir à la sortir de son isolement. Informations au 03 23 52 23 52 .

2 Place Yves Brinon

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

