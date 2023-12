Mademoiselle Gazole – Théâtre Chauny 2 Place Yves Brinon Chauny, 11 janvier 2024, Chauny.

Chauny Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-01-11

.

Venez nombreux le jeudi 11 janvier au Centre Culturel – Le Forum à Chauny pour assister à la pièce de théâtre « Mademoiselle Gazole », un texte de Nicolas Turon et mis en scène et joué par Laura Zauner et Georges Vauraz et la compagnie Ito Ita. Un spectacle pour tous dès 7 ans.

Informations au 03 23 52 23 52

.

2 Place Yves Brinon

Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard