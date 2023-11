L’atelier des lutins 2 place Victor Léger Vichy, 23 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Comme les petits lutins, viens toi aussi confectionner de tes propres mains ta décoration de Noël à disposer sur ton sapin !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

2 place Victor Léger Grand Marché de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Like the little elves, come and make your own Christmas decoration to put on your tree!

Como los duendecillos, ¡ven a hacer tu propio adorno navideño para ponerlo en tu árbol!

Wie die kleinen Wichtel kannst auch du mit deinen eigenen Händen eine Weihnachtsdekoration für deinen Baum herstellen!

