Grand Bal avec Naragonia 2, Place Victor Hugo, Le Kremlin-Bicêtre (94), 19 mars 2023, .

Adultes 5€ – Enfants Gratuit

organisé par ECAM – Espace Culturel André Malraux

Prenez de l’accordéon, de la cornemuse irlandaise, du violon, de la mandole et de la guitare, rajoutez des artistes doué·es et fort·es d’une solide carrière internationale : vous obtenez la recette réussie du quatuor Naragonia, qui offre un magnétique concert folk à danser et à partager.

Naragonia est d’abord né de la collaboration entre Pascale Rubens et Toon Van Mierlo, devenu avec Maarten Decombel et Luc Pilartz un incontournable quartet. Depuis des années, que cela soit dans sa formation à deux ou à quatre, le groupe rayonne sur le monde de la folk à travers l’Europe, et certaines de ses mélodies sont même devenues des standards du genre.

Leur musique est intimiste et entraînante. Avec leur savoir-faire unique, ils proposent des soirées intensément vivantes, qui nous emmènent en voyage à travers le vaste paysage de la folk !

