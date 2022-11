Grand Bal avec Ma Petite 2, Place Victor Hugo, Le Kremlin-Bicêtre (94), 20 novembre 2022, .

Grand Bal avec Ma Petite Dimanche 20 novembre, 16h00 2, Place Victor Hugo, Le Kremlin-Bicêtre (94)

Adultes 5€ – Enfants Gratuit

avec Ma Petite

Accordéons, percussions, saxophone ; venez danser au rythme du Grand Bal de Ma Petite ! Porté par trois musiciens et une chanteuse-accordéoniste, Ma Petite a rassemblé des textes de la tradition orale poitevine, pour un bal envoûtant entre folklore et modernité.

Le projet Ma Petite, fondé par l’artiste Perrine Vrignault, se spécialise dans la collecte de textes et de musiques populaires du Poitou traitant de la condition des femmes. Entourée de Maxime Dancre aux percussions, Maxime Barbeau à l’accordéon et Thomas Fossaert au saxophone, le quatuor propose un bal folk qui mélange morceaux traditionnels et sonorités nouvelles.

On écoute les histoires fascinantes de ces femmes, racontées par Perrine. Et puis peu à peu, les rythmes nous hypnotisent, si bien qu’on finit par se demander si ce n’est pas la danse endiablée des sorcières qui nous entraîne… Que son nom ne vous induise pas en erreur, avec le bal Ma Petite on danse et on partage la musique en grand !

