Concert d’orgue APCOS 2 place Saint-Pierre Saintes, dimanche 17 mars 2024.

Saintes Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

l’APCOS (association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes) organise un concert orgue et trompette avec Pauline Chabert et Jean Pradère

EUR.

2 place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge