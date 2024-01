C’hoarioù taol gant Sten Charbonneau • Jeux de société avec Sten Charbonneau – Festival Taol Kurun 2024 2 Place Saint-Michel Quimperlé, jeudi 1 février 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 12:10:00

fin : 2024-02-01 13:10:00

Jouer en breton pour le plaisir du jeu et de l’échange en breton, en famille ou entre amis, pour s’approprier la langue sans se prendre la tête ! Plusieurs jeux à votre niveau de breton, Klask ar Ger, deviner un mot usuel, Din an Dorn, répondre à des questions simples de la vie courante, N’out ket Barzh pour créer avec humour et poésie, Diwar-dizh ou des rébus à découvrir ! Des jeux pour tout niveau de connaissances du breton…

Sur réservation par téléphone

.

2 Place Saint-Michel Crêperie Ty Billig

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



