Exposition du peintre Francisco Sepulveda 2 place Saint Jacques Tarascon, 21 juillet 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Sur un chemin ponctué de créatures animales bienveillantes, Francisco Sepulveda éclaire nos nuits pour nous rendre attentifs à ses sages indications. Vivant entre Paris et Genève, artiste reconnu internationalement, il a choisi Tarascon !.

2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

2 place Saint Jacques Galerie Chantal Mélanson

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On a path punctuated by benevolent animal creatures, Francisco Sepulveda lights up our nights to make us attentive to his wise indications. Living between Paris and Geneva, an internationally acclaimed artist, he has chosen Tarascon!

En un camino jalonado de benévolas criaturas animales, Francisco Sepúlveda ilumina nuestras noches para que estemos atentos a sus sabias indicaciones. A caballo entre París y Ginebra, este artista de fama internacional ha elegido Tarascón

Auf einem von wohlwollenden Tierkreaturen gesäumten Weg erleuchtet Francisco Sepulveda unsere Nächte, um uns auf seine weisen Hinweise aufmerksam zu machen. Er lebt zwischen Paris und Genf, ist ein international anerkannter Künstler und hat sich für Tarascon entschieden!

