Spectacle de Noël 2 place Saint Astier Saint-Astier, 13 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Miss Merry Christmas recherche Père Noël » par le Big Brol, avec Gaëlle Marie et la voix de Vincent Grass, mise en scène de Vicky Haut : le Père Noël est un grand gourmand et, cette fois, c’est la catastrophe !

A partir de 5 ans, durée 45 mn

15h, Théâtre de la Poivrière

Sur réservation.

2023-12-13

2 place Saint Astier Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Miss Merry Christmas recherche Père Noël » by the Big Brol, with Gaëlle Marie and the voice of Vincent Grass, directed by Vicky Haut: Santa Claus is a great gourmand, and this time it’s a disaster!

Ages 5 and up, running time 45 min

3pm, Théâtre de la Poivrière

On reservation

« Miss Feliz Navidad busca a Papá Noel » de Big Brol, con Gaëlle Marie y la voz de Vincent Grass, dirigida por Vicky Haut: ¡Papá Noel es goloso y esta vez es un desastre!

A partir de 5 años, duración 45 min

15:00 h, Teatro de la Poivrière

Con reserva previa

« Miss Merry Christmas sucht den Weihnachtsmann » von Big Brol, mit Gaëlle Marie und der Stimme von Vincent Grass, Regie Vicky Haut: Der Weihnachtsmann ist ein großer Feinschmecker und dieses Mal ist es eine Katastrophe!

Ab 5 Jahren, Dauer 45 Min

15 Uhr, Théâtre de la Poivrière (Pfeffermühle)

Auf Reservierung

