Saint-Astier Festival « La Poivrière prend l’air » : spectacle acrobatie et humour musical 2 Place Saint-Astier, 14 juillet 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne 19h30 : spectacle acrobatie « Duo juste à deux » (durée 30 mn). 21h30 : spectacle d’humour musical « Le 10ème Récital » (durée 1h20) : chanson, hommage aux Frères Jacques.

La Poivrière. Tarifs : 10 € (1 spectacle) – 15 € (2 spectacles) – Gratuit -12 ans. Sur réservation (places limitées)..

2 Place Saint-Astier Théâtre de la Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



7:30 pm : acrobatic show » Duo juste à deux » (duration 30 mn). 9:30 pm : musical humor show » Le 10ème Récital » (duration 1h20) : song, tribute to the Frères Jacques.

La Poivrière. Prices : 10 ? (1 show) – 15 ? (2 shows) – Free -12 years old. On reservation (limited places). 19.30 h: espectáculo acrobático « Duo juste à deux » (duración 30 mn). 21.30 h: espectáculo cómico musical « Le 10ème Récital » (duración 1h20): canción, homenaje a los Frères Jacques.

La Poivrière. Precios: 10€ (1 espectáculo) – 15€ (2 espectáculos) – Gratis para menores de 12 años. Previa reserva (plazas limitadas). 19:30 Uhr: Akrobatikshow « Duo juste à deux » (Dauer 30 Min.). 21.30 Uhr: Musikalische Humorshow « Le 10ème Récital » (Dauer 1 Std. 20 Min.): Chanson, Hommage an die Gebrüder Jacques.

La Poivrière (Die Pfeffermühle). Preise: 10 ? (1 Vorstellung) – 15 ? (2 Vorstellungen) – Kostenlos – 12 Jahre. Auf Reservierung (begrenzte Plätze).

