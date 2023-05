Théâtre « Boxons » 2 place Saint Astier, 25 juin 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

« Boxons » : libre adaptation de « Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir » écrit par Stéphane Jaubertie, interprétation par l’Atelier Poivré, mise en scène par Cécile Grandin.

16h, Théâtre La Poivrière. Entrée prix libre. Sur réservation..

2 place Saint Astier Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Boxons »: free adaptation of « Boxons jusqu?à n?en plus pouvoir » written by Stéphane Jaubertie, performed by Atelier Poivré, directed by Cécile Grandin.

4pm, Théâtre La Poivrière. Admission free. Reservations required.

« Boxons »: adaptación libre de « Boxons jusqu’à n?en plus pouvoir » escrita por Stéphane Jaubertie, interpretada por Atelier Poivré y dirigida por Cécile Grandin.

16.00 h, Teatro La Poivrière. Entrada gratuita. Reserva previa.

« Boxons »: freie Adaption von « Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir » von Stéphane Jaubertie, aufgeführt vom Atelier Poivré, inszeniert von Cécile Grandin.

16 Uhr, Theater La Poivrière. Eintritt Preis frei. Auf Reservierung.

