Début : 2024-01-14 15:30:00

fin : 2024-01-14 . A 15h30. Les rendez-vous théâtre à Plouharnel vous proposent une pièce britannique « HOME » de David Storey, jouée par la Cie « le 4ème mur » de Lorient. Home » est une pièce de théâtre de 1970, écrite par le poète et auteur dramatique anglais David Storey. Une comédie humaine poignante et décalée. .

