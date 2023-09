Les Soirées Electro : Euphonik Bazar 2 Place René Groussard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Les Soirées Electro : Euphonik Bazar 2 Place René Groussard Melle, 24 février 2024, Melle. Melle,Deux-Sèvres Samedi 24 février 2024

Les Soirées Electro : Euphonik Bazar TARIF : Participation libre

Le Café propose de la restauration, pensez à réserver ! Tél. : 05 49 27 01 28.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 01:00:00. .

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, February 24, 2024

Electro Evenings: Euphonik Bazar RATE : Free participation

Le Café offers catering, remember to reserve! Tel: 05 49 27 01 28 Sábado 24 de febrero de 2024

Tardes Electro: Euphonik Bazar TARIFA: Entrada gratuita

Le Café ofrece servicio de catering, ¡recuerde reservar! Tel: 05 49 27 01 28 Samstag, 24. Februar 2024

Die Electro-Abende: Euphonik Bazar PREISE: Teilnahme frei

Das Café bietet Speisen und Getränke an, denken Sie an eine Reservierung! Tel.: 05 49 27 01 28 Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu 2 Place René Groussard Adresse 2 Place René Groussard Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 2 Place René Groussard Melle latitude longitude 46.22146;-0.14325

2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/