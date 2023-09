Les Soirées Jazz au Boul : Le jazz dans tous ses états 2 Place René Groussard Melle, 12 janvier 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

12 janvier 2024

WE WANT CHET, avec Arnaud Meunier, Christophe Limousin, Pierre-Yves Desoyer.

TARIF : Participation libre

INFOS MUSICIENS : zoltan.lantos@gmail.com, 06 89 07 50 15

Le Café propose de la restauration, pensez à réserver ! Tél. : 05 49 27 01 28.

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



january 12, 2024

WE WANT CHET, with Arnaud Meunier, Christophe Limousin, Pierre-Yves Desoyer.

RATE: Free admission

MUSICIAN INFO: zoltan.lantos@gmail.com, 06 89 07 50 15

Le Café offers catering, so book early! Tel.: 05 49 27 01 28

12 de enero de 2024

QUEREMOS CHET, con Arnaud Meunier, Christophe Limousin, Pierre-Yves Desoyer.

TARIFAS: Entrada gratuita

INFORMACIÓN MÚSICO: zoltan.lantos@gmail.com, 06 89 07 50 15

Le Café ofrece comida y bebida, así que reserve con antelación Tel: 05 49 27 01 28

12. Januar 2024

WE WANT CHET, mit Arnaud Meunier, Christophe Limousin, Pierre-Yves Desoyer.

TARIF: Teilnahme frei

INFOS FÜR MUSIKER: zoltan.lantos@gmail.com, 06 89 07 50 15

Das Café bietet Speisen und Getränke an, denken Sie an eine Reservierung! Tel.: 05 49 27 01 28

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pays Mellois