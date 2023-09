Cabaret : Goguette D’Enfer 2 Place René Groussard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Cabaret : Goguette D’Enfer 2 Place René Groussard Melle, 15 décembre 2023, Melle. Melle,Deux-Sèvres Vendredi 15 décembre 2023

Cabaret : Goguette D’Enfer TARIF : Participation libre

RÉSA : contact@lecafeduboulevard.com, Tél. : 05 49 27 01 28.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 15, 2023

Cabaret : Goguette D’Enfer RATE : Free participation

RÉSA : contact@lecafeduboulevard.com, Tel : 05 49 27 01 28 Viernes 15 de diciembre de 2023

Cabaret : Goguette D’Enfer TARIFAS: Entrada gratuita

RÉSA : contact@lecafeduboulevard.com, Tel : 05 49 27 01 28 Freitag, den 15. Dezember 2023

Kabarett: Goguette D’Enfer TARIF: Teilnahme frei

RÉSA: contact@lecafeduboulevard.com, Tel.: 05 49 27 01 28 Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu 2 Place René Groussard Adresse 2 Place René Groussard Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 2 Place René Groussard Melle latitude longitude 46.22146;-0.14325

2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/