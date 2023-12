EXPOSITION COLLECTIVE DE NOËL 2 Place René Groussard Melle, 4 décembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

EXPOSITION COLLECTIVE DE NOËL

Tous à l’Expo !

Avec Annie-Claire Diaz, Francis G, Le Ferrailleur en Fleur, Adèle Durand, Maïa Commère, Luis Baya, Philippe Naudin,

Bonne visite !

VERNISSAGE & MARCHÉ CRÉATEURS/TRICES JEUDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H

EXPOSITION DU 7 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2024.

2 Place René Groussard Café du Boulevard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



GROUP CHRISTMAS EXHIBITION

All at the Expo!

With Annie-Claire Diaz, Francis G, Le Ferrailleur en Fleur, Adèle Durand, Maïa Commère, Luis Baya, Philippe Naudin,

Enjoy your visit!

VERNISSAGE & CREATORS’ MARKET THURSDAY DECEMBER 7 FROM 6PM

EXHIBITION FROM DECEMBER 7 TO JANUARY 2, 2024

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE NAVIDAD

¡Todos a la Expo!

Con Annie-Claire Diaz, Francis G, Le Ferrailleur en Fleur, Adèle Durand, Maïa Commère, Luis Baya, Philippe Naudin,

¡Disfruten de su visita!

VERNISSAGE & DESIGNER MARKET JUEVES 7 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 18.00 H

EXPOSICIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2024

WEIHNACHTLICHE GRUPPENAUSSTELLUNG

Alle auf die Expo!

Mit Annie-Claire Diaz, Francis G, Le Ferrailleur en Fleur, Adèle Durand, Maïa Commère, Luis Baya, Philippe Naudin,

Viel Spaß beim Besuch!

VERNISSAGE & MARKT DER KREATIVEN DONNERSTAG, 7. DEZEMBER AB 18 UHR

AUSSTELLUNG VOM 7. DEZEMBER BIS ZUM 2. JANUAR 2024

