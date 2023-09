Exposition au Boulevard : Jean Luc Renaud 2 Place René Groussard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mellé Exposition au Boulevard : Jean Luc Renaud 2 Place René Groussard Melle, 28 septembre 2023, Melle. Melle,Deux-Sèvres Vernissage le 28 septembre 2023 à 18h00

Exposition au Boulevard : Jean Luc Renaud Tarifs : Gratuit

Contact : artup79@orange.fr.

2023-09-28 fin : 2023-11-04 . EUR.

2 Place René Groussard

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Opening September 28, 2023 at 6:00 pm

Boulevard exhibition: Jean Luc Renaud Admission : Free

Contact : artup79@orange.fr Inauguración el 28 de septiembre de 2023 a las 18.00 horas

Exposición en el Boulevard : Jean Luc Renaud Entrada : Gratuita

Contacto : artup79@orange.fr Vernissage am 28. September 2023 um 18.00 Uhr

Ausstellung im Boulevard: Jean Luc Renaud Eintrittspreise: Kostenlos

Kontakt: artup79@orange.fr Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Mellé Autres Lieu 2 Place René Groussard Adresse 2 Place René Groussard Ville Melle Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 2 Place René Groussard Melle latitude longitude 46.22146;-0.14325

2 Place René Groussard Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/