Saint Patrick 2, Place René Groussard, Melle (79), 17 mars 2023, . Saint Patrick Vendredi 17 mars, 19h00 2, Place René Groussard, Melle (79) au chapeau Soirée Saint Patrick au café du boulevard à Melle – à partir de 19h ambiance Pub Irlandais assurée repas sur réservation auprès du café du boulevard : 05 49 27 01 28 entrée libre, (une participation au chapeau sera proposée) Le Massif Morvan Trio est né d’une demande du « william kennedy piping festival » qui se trouve dans le nord de l’Irlande. Composé de 3 musiciens, ce band Roots Morvandiau joue une musique héritée directement des anciens . Vous pourrez retrouver lors de cette soirée des pièces Irlandaises et écossaises ainsi que plusieurs de leurs compositions. Musique aussi agréable à écouter qu’a danser !!! Sébastien Lagrange : Accordéon chromatique, Didier Gris : Violon, Gaël Rutkowski : Cornemuses du centre 14 et 16 Pouces et uilleann pipe source : événement Saint Patrick publié sur AgendaTrad 2, Place René Groussard, Melle (79) 2, Place René Groussard, 79500 Melle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41711 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

