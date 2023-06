Conférence – Café mortel – Sortir la mort du silence 2 place Pierre Dévoluy Châtillon-en-Diois, 15 juin 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Sur le modèle proposé par l’ethnologue suisse Bernard Crettaz, on boit un coup et on échange en toute liberté sur la mort. Parlent ceux qui en ont envie. Se taisent ceux qui préfèrent. Et toutes et tous s’écoutent. Pour sûr, un temps qui fait du bien..

2023-06-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-15 16:00:00. .

2 place Pierre Dévoluy Café des Alpes,

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following the model suggested by Swiss ethnologist Bernard Crettaz, we have a drink and talk freely about death. Those who feel like it speak. Those who prefer remain silent. And everyone listens. For sure, it’s a good time.

Siguiendo el modelo propuesto por el etnólogo suizo Bernard Crettaz, tomamos una copa y hablamos libremente de la muerte. Hablan los que tienen ganas. Los que prefieren callar. Y todos se escuchan. Sin duda, será un buen momento.

Nach dem Modell, das der Schweizer Ethnologe Bernard Crettaz vorgeschlagen hat, trinkt man einen Schluck und tauscht sich in aller Freiheit über den Tod aus. Es sprechen diejenigen, die Lust haben. Diejenigen, die es vorziehen, schweigen. Und alle hören einander zu. Eine Zeit, die gut tut.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays Diois