CONFÉRENCE LA CLARINETTE AU FIL DES SIÈCLES 2 Place Pétrarque Montpellier, 20 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La clarinette au fil des siècles le 20 octobre à 19h

Conférence sur l’histoire de la clarinette: des origines à l’instrument moderne. Angelo Litrico, conférencier.

De plus, dans le cadre du partenariat entre l’Ensemble Arianna et le Conservatoire, au sein du Département des Musiques Anciennes, vendredi 20 octobre de 16h à 17h30.

2023-10-20 16:00:00 fin : 2023-10-20 17:30:00. .

2 Place Pétrarque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The clarinet through the centuries October 20 at 7pm

Lecture on the history of the clarinet: from its origins to the modern instrument. Angelo Litrico, lecturer.

In addition, as part of the partnership between Ensemble Arianna and the Conservatoire, in the Early Music Department, on Friday October 20 from 4pm to 5:30pm

El clarinete a través de los siglos 20 de octubre a las 19.00 horas

Conferencia sobre la historia del clarinete: desde sus orígenes hasta el instrumento moderno. Angelo Litrico, conferenciante.

Además, en el marco de la colaboración entre el Ensemble Arianna y el Conservatorio, en el departamento de música antigua, el viernes 20 de octubre de 16:00 a 17:30 horas

Die Klarinette im Laufe der Jahrhunderte am 20. Oktober um 19 Uhr

Vortrag über die Geschichte der Klarinette: von den Ursprüngen bis zum modernen Instrument. Angelo Litrico, Referent.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Ensemble Arianna und dem Konservatorium werden in der Abteilung für Alte Musik am Freitag, dem 20. Oktober, von 16.00 bis 17.30 Uhr folgende Veranstaltungen angeboten

