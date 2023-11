Atelier lecture : Mes toutes petites histoires 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 23 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans un espace aménagé à leur intention, les tout-petits découvrent le meilleur de la littérature enfantine.

Êtes-vous prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?

Histoires du quotidien, histoires drôles ou émouvantes : les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Gratuit.

Jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un parent..

2023-12-23 10:30:00 fin : 2023-12-23 . .

2 Place Oscar Niemeyer Bibliothèque Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



In a specially designed area, toddlers discover the best of children’s literature.

Are you ready to embark on our imaginary world?

Everyday stories, funny tales or touching tales: the librarians invite you to share the ones of your choice, and take away a few ideas for evening reading!

Free admission.

Up to 4 years, accompanied by a parent.

En un espacio especialmente diseñado para ellos, los más pequeños podrán descubrir lo mejor de la literatura infantil.

¿Estás listo para embarcarte en nuestro mundo imaginario?

Cuentos cotidianos, divertidos o conmovedores: ¡los bibliotecarios le invitan a compartir los de su elección y llevarse algunas ideas para la lectura de la tarde!

Entrada gratuita.

Menores de 4 años, acompañados de sus padres.

In einem eigens für sie eingerichteten Raum entdecken die Kleinsten das Beste aus der Kinderliteratur.

Sind Sie bereit, sich in unsere Fantasiewelt zu begeben?

Alltagsgeschichten, lustige oder rührende Geschichten: Die Bibliothekarinnen laden Sie ein, die Geschichten ihrer Wahl mit ihnen zu teilen und einige Ideen für die Abendlektüre mitzunehmen!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Bis 4 Jahre, in Begleitung eines Elternteils.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie