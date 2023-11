Ad Hoc festival : Atelier -Fresque Participative 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Atelier Arts plastiques – Bibliothèque Oscar Niemeyer

Avec Jérémie Fischer et Marine Rivoal

Imagine les plus beaux dessins et prends part à la création d’une immense fresque artistique !

Tout public.

Entrée libre, sans réservation.

Durée : 2h..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

2 Place Oscar Niemeyer Bibliothèque Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Plastic arts workshop – Bibliothèque Oscar Niemeyer

With Jérémie Fischer and Marine Rivoal

Imagine the most beautiful drawings and take part in the creation of a huge artistic fresco!

All ages.

Free admission, no reservation required.

Duration: 2 hours.

En el marco del festival Ad Hoc.

Taller de artes plásticas – Biblioteca Oscar Niemeyer

Con Jérémie Fischer y Marine Rivoal

Imagine los dibujos más bellos y participe en la creación de un gran fresco artístico

Abierto a todos.

Entrada gratuita, sin reserva previa.

Duración: 2 horas.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Workshop Bildende Kunst – Oscar Niemeyer Bibliothek

Mit Jérémie Fischer und Marine Rivoal

Stell dir die schönsten Zeichnungen vor und nimm an der Schaffung eines riesigen künstlerischen Wandbildes teil!

Für die gesamte Öffentlichkeit.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich.

Dauer: 2 Stunden.

