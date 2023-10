Atelier : Banc d’essai – réalité virtuelle 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 31 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Envie de tester la réalité virtuelle ? Les bibliothèques vous invitent à embarquer pour une expérience impressionnante et immersive…

Entre immersion et interactivité, venez tester différents casques de réalité virtuelle : Playstation VR, Occulus Rift et VIVE Cosmos.

Que ce soit pour simuler un jeu de courses automobiles ou apprécier un film à 360°, vous constaterez que rien n’échappe à la réalité virtuel !

À partir de 13 ans, entrée libre..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 . .

2 Place Oscar Niemeyer Bibliothèque Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Want to try out virtual reality? The libraries invite you to embark on an impressive and immersive experience…

Between immersion and interactivity, come and try out different virtual reality headsets: Playstation VR, Occulus Rift and VIVE Cosmos.

Whether you’re simulating a car racing game or enjoying a 360° film, you’ll see that nothing escapes virtual reality!

Ages 13 and up, free admission.

¿Quiere probar la realidad virtual? Las bibliotecas le invitan a embarcarse en una experiencia impresionante e inmersiva…

Entre inmersión e interactividad, ven a probar diferentes auriculares de realidad virtual: Playstation VR, Occulus Rift y VIVE Cosmos.

Ya sea simulando un juego de carreras de coches o disfrutando de una película en 360°, ¡verá que nada puede escapar a la realidad virtual!

A partir de 13 años, entrada gratuita.

Lust, die virtuelle Realität zu testen? Die Bibliotheken laden Sie ein, sich für eine beeindruckende und immersive Erfahrung an Bord zu begeben…

Zwischen Immersion und Interaktivität, testen Sie verschiedene Virtual Reality-Headsets: Playstation VR, Occulus Rift und VIVE Cosmos.

Ob Sie nun ein Autorennspiel simulieren oder einen 360°-Film genießen wollen, Sie werden feststellen, dass nichts der virtuellen Realität entgeht!

Ab 13 Jahren, freier Eintritt.

